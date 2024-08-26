كارثة درنة تتكرر في السودان

تعرض السودان لكارثة غير مسبوقة، تمثلت في انهيار سد "أربعات" في بورتسودان، نتيجة السيول والأمطار التي هطلت بغزارة على الولايات السودانية منذ بداية الشهر الجاري.

ووفق وسائل إعلام محلية تسبب انهيار السد في فيضانات أغرقت قرى بأكملها، وقتلت العشرات، وتعرض أكثر من 100 شخص للفقد.

ومسحت المياه المحملة بالطمي العديد من القرى عن وجه الأرض، فيما لجأ المواطنين إلى الجبال للنجاة بأرواحهم.

وأفاد شهود عيان، أن "عشرات الجثث جرفتها المياه، بعضها ملقاة على برك المياه وقارعة الطريق، وأن الوضع حاليا أشبه بكارثة "إعصار دانيال"، الذي ضرب مدينة درنة الليبية، في سبتمبر 2023، وفقا لصحيفة "السوداني".

ويعدّ سد "أربعات" أحد مصادر المياه الرئيسية التي تغذي مدينة بورتسودان الساحلية، وتبلغ سعتة 25 مليون متر مكعب.

وكان سكان بورتسودان يعتمدون بشكل أساسي على المياه الجوفية المنتجة من الآبار في منطقة "أربعات"، بينما أنشئ السد في عام 2003 ليحتجز مياه الأمطار لاستخدامها في الموسم الجاف، ولم تُجرَ الصيانة الدورية له منذ أعوام عدة؛ مما سهل انهياره.

وتشهد ولاية البحر الأحمر أمطاراً غزيرة غير معتادة هذه الأيام، فالأمطار التي كانت تسقط في الشتاء سقطت صيفاً هذا الموسم وبغزارة لافتة.