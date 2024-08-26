"نشكر الجزائر على هذا الدعم اللامحدود" (فيديو)

عبر وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، عن شكره للسلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد قرار إرسال شحنات من الفيول لمساعدة لبنان على تجاوز أزمة الكهرباء.

وقال فياض، في تصريحات للتلفزيون الجزائري، اليوم الإثنين، أن "شحنة الـ30 ألف طن من الفيول التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دليل آخر يأتي على الدعم الجزائري اللامحدود الذي يقدمه لمساعدة لبنان".

وأضاف ذات المتحدث: "ندرك أن الجزائر قيادة وشعبا تقف مع لبنان سواء في الجانب الاقتصادي أو على المستوى السياسي وبمسافة واحدة من كل الأطياف".

وأكد الوزير أن الهبة الجزائرية جاءت في وقتها، مضيفا أنه لبنان يعتبر الجزائر مثل الأخ الكبير.

وكانت الناقلة الجزائرية "عين أكر"، قد أبحرت، الخميس، من ميناء سكيكدة نحو لبنان محملة بشحنة أولى تبلغ 30 ألف طن من الوقود بهدف إعادة تشغيل محطات الطاقة في البلاد، وستتبع ذلك شحنات أخرى.

وقرر رئيس الجمهورية، في لفتة تضامن، منح كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في لبنان التي توقفت نهائيا الأسبوع الماضي عن العمل بسبب نقص الوقود.