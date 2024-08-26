"الكاف" تعتمد سبعة ملاعب جزائرية

اعتمدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) سبعة ملاعب جزائرية لاستضافة مباريات الدور التمهيدي الثاني للمنافسات الإفريقية (رابطة الأبطال وكأس الكنفيدرالية) للموسم الكروي 2024-2025، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية (فاف) اليوم الاثنين على موقعها الرسمي.

ويتعلق الأمر بكل من ملاعب: 5 جويلية 1962، نيلسون مانديلا، الشهيد علي عمار -المدعو علي لابوانت- بالجزائر العاصمة، إضافة إلى الشهيد حملاوي بقسنطينة، حسين آيت احمد بتيزي وزو، ميلود هدفي بوهران، و19 ماي 1956 بعنابة.

وعلاوة عن الميادين الجزائرية السبعة التي تم قبولها من طرف الهيئة القارية "بشكل مبدئي"، اعتمدت الكاف 78 ملعبا آخرا في 32 بلدا إفريقيا لاحتضان مباريات الدور التمهيدي الثاني، منها 70 ذات أرضية معشوشبة طبيعيا و14 ذات عشب اصطناعي وملعب واحد مهجن (مزيج بين العشبين الطبيعي والاصطناعي).

وتجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ما بين 13 و 15 سبتمبر المقبل، فيما تلعب مقابلات الإياب ما بين 20 و22 سبتمبر.

وستكون الجزائر ممثلة بأربعة أندية في الدور المقبل، ويتعلق الأمر بكل من مولودية الجزائر وشباب بلوزداد (رابطة الإبطال) وشباب قسنطينة واتحاد الجزائر (كأس الكنفيدرالية).

وفي رابطة الأبطال، تواجه مولودية الجزائر فريق اتحاد المنستير التونسي، فيما سيكون شباب بلوزداد على موعد مع الجمارك من بوركينافاسو.

أما في منافسة كأس الكنفيدرالية، فيلتقي شباب قسنطينة بنادي نسواتريمان الغاني، في الوقت الذي يتبارى فيه اتحاد الجزائر مع الملعب التونسي.