امرأة تدهس طفلا عمدا بسيارتها

نجا طفل يبلغ من العمر 12 عاما من الموت بأعجوبة بعد أن قامت امرأة بدهسه بشكل متعمد في مدينة بولو التركية.



وأظهر مقطع فيديو المرأة وهي تقود سيارتها باتجاه الطفل، الذي كان يتحدث إلى صديقه على متن دراجته الهوائية في الشارع، لتدهسه ثم تترجل من السيارة محاولة إخراجه من تحتها.



وقالت وسائل إعلام تركية إنه تم نقل الطفل إلى المستشفى من قبل الطواقم الطبية التي حضرت إلى المكان فور إنذارها، حيث كان مصابا ببعض الكسور غير الخطيرة في جسده.



على إثر ذلك، تم اعتقال المرأة التي تدعى جيهان ييلماز، حيث اعترفت في التحقيق أنها دهست الطفل "عمدا" لأنه ضرب ابنها فأرادت الانتقام، وأحيلت للقضاء حيث ستتم محاكمتها.