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رئاسيات: برنامج اليوم الثالث عشر من الحملة الانتخابية

27 أوت 2024 ()
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تدرك اليوم الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمر يومها الثالث عشر، وهذه أبرز محطاتها:

- تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بولاية الجلفة. – نشاط جواري لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بتامنغست (مساء

– تجمعات شعبية ولقاءات جوارية لابراهيم مراد، مدير الحملة للمترشح الحر عبد المجيد تبون بكل من عنابة، الطارف، سدراتة وتامنغست

-تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بالمسرح الجهوي لولاية بجاية 17.00 سا

- تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة المتعددة الرياضات عبد الله بلعربي بتيارت (10.00 سا)، وآخر بالمسرح الجهوي سيراط بومدين في سعيدة (16.00 سا

- تجمع شعبي لجبهة المستقبل بقاعة سينما الأمل بالمشرية في ولاية النعامة (10.00 سا)، وآخر بقاعة سينما أحمد حري لولاية البيض (17.00 سا

 - نشاط جواري لتجمع أمل الجزائر (تاج) ببلدية مداوروش بسوق أهراس (10.00 سا)، وتجمع شعبي بقاعة ميلودي الطاهر في الولاية ذاتها (16.30 سا

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بالطارف صباحاً وآخر بعنابة مساءً

- تجمع شعبي لحزب الكرامة بالمركز الثقافي ضاية بن ضحوة لولاية غرداية (18.15 سا).

- تجمع شعبي لجبهة النضال الوطني بولاية معسكر (18.00 سا

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