"الجزائر ستعتمد نمط جديد لتسيير التجارة الخارجية"

كشف المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، أن الجزائر ماضية إلى اعتماد نمط جديد في تسيير التجارة الخارجية.

وأوضح هادف في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، أن التسيير الجديد في التجارة الخارجية سيسمح بممارسة دورها في ترقية أداء هذا النوع من التجارة والتحكم في معطياتها الحقيقية وأن "تعزيز القدرات الإنتاجية واعتماد مقاربة فاعلة، جعلت الجزائر تسير في مسار تحول اقتصادي بامتياز، وهي مقاربة تمنح أدوات حقيقية لترقية التجارة الخارجية".

وأشار المستشار الدولي، إلى ضرورة "العمل على إرساء نموذج لنمو اقتصادي جديد انطلاقا من تفعيل اليقظة الاقتصادية التي تندرج في إطار الذكاء الاقتصادي في ظل التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تشهدها الجزائر خاصة في مجال النفط والطاقة."

ولفت هادف إلى أن "اللجنة المكلفة بمتابعة التجارة الخارجية التي تم تنصيبها أمس الإثنين، لابد لها من عمل تشاوري لمتابعة تدفقات التجارة الخارجية، هذه الأخيرة لها تحديات ترتبط بمدى المكانة الكبيرة للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات التي تملك نظرة حول الأسواق المستهدفة، لتحكم في الواردات والذهاب إلى الاستيراد في الوقت المناسب".