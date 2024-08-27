أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى من 4 جلسات، مع ترقّب الأسواق تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حسبما أفادت به منصة "الطاقة'.

وصعدت أسعار الخام أكثر من 7% في الجلسات الثلاث السابقة بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات ناجمة عن مخاوف من صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط واحتمال إغلاق حقول النفط الليبية.

وبحلول الساعة 05:59 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.10%، لتصل إلى 81.35 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر بنسبة 0.22%، لتصل إلى 77.25 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة.