الجزائر: بيان وكالة الأمن الصحي حول جدري القردة

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن الصحي، اليوم الثلاثاء، عن عدم تسجيل أي حالة إصابة بجدري القردة بالجزائر "حتى الآن"، مؤكدة اعتماد منهجية وطنية واتخاذ إجراءات وتوفير موارد مناسبة.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها قامت بتفعيل دور اللجنة المختصة المكلفة بمتابعة وباء جدري القردة، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية عن حالة طوارئ صحية عالمية بخصوص هذا الوباء في تاريخ 14 أوت الحالي، وهذا بعد زيادة غير متوقعة في عدد الحالات في العالم وخاصة في إفريقيا.

وكشف البيان عن تسجيل أكثر من 3331 حالة جديدة منذ جانفي 2024، منها 2961 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل أكثر من 575 حالة وفاة وانتشار الوباء إلى البلدان المجاورة"، مشددا على أن الجزائر "لم تسجل أي حالة إصابة بجدري القردة حتى الآن".

وفي إطار منهجية وطنية استباقية، تطرقت الوكالة خلال اجتماع هذه اللجنة، إلى أسباب المرض وطرق انتقاله وأعراضه وتشخيصه وعلاجاته والوقاية منه، لافتة إلى أنه "تم اعتماد منهجية تخص وضع الموارد المناسبة وخطط نشاطها، "لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود وتوفير اختبارات التشخيص والأدوية ووسائل الوقاية وخاصة التلقيح وكذا استعمال التطبيقات الرقمية الحديثة للرصد الآني لانتشار الحالات وتتبعها"، يقول البيان.

وقد شارك في هذا الاجتماع "المهم"، بالإضافة إلى خبراء وأعضاء المجلس العلمي للوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثلون عن القطاعات المكلفة بالصحة وبالإنتاج الصيدلانين وبالداخلية وبالدفاع الوطني، وبالبحث العلمي، وقد تم إنشاء لجنة توجيهية مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه المنهجية الوطنية.