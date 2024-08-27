اتحاد العاصمة.. من أندرسون إلى تيرازاس

مع ساعات الصباح الأولى، أعلنت إدارة اتحاد العاصمة عن صفقتها الجديدة في مرحلة التحويلات الصيفية وتعلق الأمر باللاعب البيروفي أداليد تيرازاس.

وأشارت إدارة الاتحاد عبر حسابها الرسمي عن ضم لاعب نادي كلوب اولويس ريدي البوليفي، صاحب الـ 24 ربيعا بعقد يمتد إلى صيف 2027. وينشط آداليد تيرازاس، في منصب وسط ميدان وحمل ألوان منتخب بلاده في الفئات الشبانية واختير ضمن أفضل المواهب في بطولة الشباب لأمريكا الجنوبية لكن موهبته لم تتطور كثيرا وهو ما يفسر بقاءه في البطولة المحلية حتى وإن استدعي على فترات متقطعة إلى المنتخب الأول أخرها كان بمناسبة النسخة الأخيرة من بطولة "الكوبا أمريكا" حيث شارك لبضع دقائق.

وبات تيرازاس ثاني لاعب من أمريكا اللاتينية يحمل ألوان نادي "سوسطارة" بعد الفنزويلي ويسوال اندرسون الذي اصطحبه المدرب الأرجنتيني الراحل أوسكار فيلون عند تدريبه لاتحاد العاصمة قبل 16 سنة من الآن (ضم لاعب ثانيا فرنانديز ايسيا لكنه لم يلعب تماما) ولم يعمر أندرسون طويلا في الاتحاد حيث غادر سريعا بسبب فشله في التأقلم رياضيا واجتماعيا رغم أنه أبان عن مؤهلات جيدة خلال المشاركات القليلة التي حظي بها ولعل أهمها كانت مباراة أمام شباب بلوزداد التي سجل خلالها هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.

تاريخيا عرفت البطولة الجزائرية مرور عدد من لاعبي أمريكا اللاتينية على فرقنا لكنهم على غرار أندرسون واجهوا صعوبات جمة في التأقلم فغادروا دون ترك أي بصمة باستثناء البرازيلي دي أوليفيرا الذي كان أحد أبرز لاعبي البطولة خلال الموسم الذي حمل فيه ألوان البليدة (2000-2001).