ميلة: توقيف شخص وحجز مسدس ناري

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بتاجنانت بأمن ولاية ميلة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة وحجز 162 وحدة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع، منها ذات منشأ أجنبي ومبلغ مالي قدره 13000 دج من عائدات الإجرام بالإضافة إلى سلاح ناري تقليدي الصنع، و ذلك أول أمس على مستوى مدينة تاجنانت.

معالجة القضية، حسب بيان مصالح الأمن صادر اليوم، تم بناء على معلومات، أفضت إلى تفتيش مسكن المشتبه فيه حيث تم العثور بداخله على 162 وحدة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، منها ذات منشأ أجنبي، مقص من الحجم الصغير يستعمل في تقطيع أمشاط الأدوية المهلوسة، مبلغ مالي قدره 13000.00 دج من العائدات الإجرامية.

خلال عملية تفتيش المسكن عثر عناصر الضبطية القضائية على مسدس تقليدي الصنع، ليتم توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى المقر الأمن الحضري لمباشرة الإجراءات القانونية. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.