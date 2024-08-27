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تونس: المحكمة الادارية تعيد عبد اللطيف المكي إلى سباق الرئاسة

27 أوت 2024 ()
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أعادت المحكمة الادارية في تونس رئيس حزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي، إلى قائمة المترىشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس أكتوبر المقبل.

وقررت المحكمة الادارية قبول الطعن الذي قدمه المكي، وهو قيادي منشق عن حركة النهضة، من ناحية الشكل والأصل، ما يعني عودته إلى السباق الرئاسي.

وينتظر أن تدرس المحكمة الادارية أربعة طعون قدمها مرشحون اسقطتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أبرزهم منذر الزنايدي .

ومن شأن هذا القرار أن يجعل عدد المترشحين أربعة حتى الان وهو الرئيس قيس سعيد ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة عازمون العياشي زمال .

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