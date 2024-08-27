"الفاف" تحضر لثورة "الفار"

أبدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عزمها على تطبيق تقنية الفيديو "الفار" ، بداية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى المقررة يوم 21 سبتمبر القادم.

وسيكون "الفار" محور نقاش المكتب الفدرالي للفاف، اليوم، بسيدي موسى وهو الاجتماع الموسع لكل الرابطات الجهوية، لإعطاء صورة عامة عن أخر التحضيرات لهذه العملية، التي ستستعمل تدريجيا في البطولة وفقا لتعليمات الفيفا، بمعنى أن التحكيم بالفيديو سيكون متواجدا في ثلاث أو أربع مباريات، على أن تتوسع العملية تدريجيا لتشمل كامل الملاعب التي تحتضن الرابطة المحترفة الأولى، بشرط طبعا ظروف كل ملعب وهل يستجيب للمتطلبات التقنية.

هذا ومن المقرر وبعد الاتفاق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن يكون عتاد تقنية الفيديو حاضرا في الجزائر في العاشر من شهر سبمتبر القادم، علما أن الفاف تعاقدت مع شركة " ميديا لوز" البرتغالية التي سبق لها وأن وفرت هذه المعدات في نهائي كأس الجزائر المنصرم بين مولودية الجزائر و شباب بلوزداد .