مديرية حملة تبون تتبرأ من فيديو "الشاب الساجد"

ذكرت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، اليوم، في بيان منشور في صفحتها في فايسبوك بأنها "تابعت بغرابة فيديو متداول على وسائط التواصل الاجتماعي لأحد الشُبان الذي انحنى وسجد تحت صورة معلقة للمترشح الحرّ لغرض انتخابي بوسط العاصمة دعا للتصويت لصالح المترشح الحر".

وبنبرة أسف ورفض أشار نفس المصدر أن مثل "هذا السلوك لا يُمكن أن يقبل به المترشح الحر السيّد عبد المجيد تبون، وطالما حاربه ورفضه حتى وإن كان صادراً من أنصاره ومحبيه".

وختم البيان: "وعليه يدعو الجميع، إلى انتهاج السلوك القويم، إذ لا يكون الركوع أو السجود إلا لله عزّ وجلّ".

وكان فيديو متداول في منصات التواصل الاجتماعي أظهر شابا ساجدا أمام صورة المترشح الحر بأحد شوارع العاصمة.