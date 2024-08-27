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"سوناطراك": شحنة "الفيول" تصل إلى لبنان

27 أوت 2024 ()
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أعلنت شركة "سوناطراك"، اليوم الثلاثاء، وصول شحنة من مادة "الفيول" إلى ميناء طرابلس اللبناني، على متن ناقلة "عين أكّر"، التي انطلقت من ميناء سكيكدة البترولي يوم 22 أوت 2024.

ووفق بيان ذات الشركة "تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بدعم لبنان الشقيق بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية".

وتقدر هذه الشحنة بـ30 ألف طن من مادة الفيول، تهدف لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.

وحسب البيان "يتميز هذا الوقود بجودته العالية من حيث الكفاءة الطاقوية وانخفاض محتواه من الكبريت، وهو ما يُعدّ مطلباً ضرورياً لإنتاج الكهرباء".

ورحب وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض بهذه الهبة التضامنية، معربًا عن شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري على هذه المبادرة.

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