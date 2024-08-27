محرز يعود لـ"الخضر" معززا مكرما

ضبط المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، قائمة اللاعبين المدعوين، للمشاركة في تربص شهر سبتمبر القادم، تحسبا للمباراتين القادمتين أمام كل من غينيا الاستوائية بملعب ميلود هدفي بوهران يوم 5 من الشهر الداخل و ليبيريا في ملعب هذا الأخير في العاشر من نفس الشهر، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

يعلن المدرب الوطني بيتكوفيتش، صباح هذا الخميس، بقاعة المحاضرات لملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة، عن قائمة اللاعبين، الذين سيعتمد عليهم في المباراتين الرسميتين القادمتين، برسم تصفيات "كان" 2025، وهي القائمة التي تضم لاعب أهلي جدة السعودي رياض محرز، الذي سيعود لـ"الخضر"، بعد غياب دام منذ آخر مشاركة له مع المنتخب، طبعة المدرب السابق جمال بلماضي، في كأس أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، وهي المنافسة التي خرج منها المنتخب الوطني من الدور الأول .

والظاهر أن اللقاء الأخير، الذي جمع المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، برياض محرز في أحد فنادق مدينة جدة السعودية، قد أعاد المياه إلى مجاريها بين الطرفين، خاصة بعد الزوبعة التي أثيرت في التربص الأخير للمنتخب الوطني، حين لمح قائد "الخضر" السابق رياض محرز، أنه كان يمني النفس، التواجد مع المنتخب، وأنه لم يتلق أي إشعار لا من المدرب الوطني ولا حتى من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تاركا الانطباع أن "مؤامرة " تحاك ضده لإبعاده من المنتخب.

التقني البوسني فلاديمير بتكوفيتش تحدث قرابة الساعتين من الزمن مع محرز وأبلغه رغبته في الاعتماد على خبرته في المواعيد القادمة، وأن الكل في المنتخب والاتحادية يرحبون بقدومه، وهو ما استحسنه لاعب أهلي جدة السعودي، الذي تعهد بتقديم كل ما لديه، خدمة للمنتخب، مؤكدا أنه لم يرفض سابقا دعوة المنتخب الوطني وأن تلبية دعوة الجزائر شرف له ولعائلته.

وتزامنا مع عودة رياض محرز لـ"الخضر"، يبقى غياب، العائد إلى الترجي التونسي يوسف بلايلي عن المنتخب متواصلا، حيث لم يضعه المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ضمن خياراته، لأسباب ربما سنتعرف عليها في الندوة الصحفية هذا الخميس.

أما بقية العناصر التي شاركت في التربص الأخير، وباستثناء ربما ياسين براهيمي الذي لا يتواجد دون فريق لحد الآن، ستكون حاضرة في تربص سبتمبر بما فيها زروقي وبن ناصر.

هذا وستدخل العناصر الوطنية إلى المركز التقني لسيدي موسى، تباعا يوم الاثنين المقبل، على أن تتنقل إلى وهران صباح يوم الأربعاء المقبل، لخوض المباراة الرسمية أمام غينيا الاستوائية يوم الخميس بملعب ميلود هدفي بداية من الساعة الثامنة ليلا، على أن تعود مباشرة إلى العاصمة ليلة الخميس إلى الجمعة، لمواصلة التحضيرات فوق أرضية معشوشبة اصطناعيا، للتعود على هذه الأرضية، قبل السفر إلى ليبيريا يوم 08 سبتمبر، لمواجهة المنتخب المحلي يوم 10 من نفس الشهر، بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، على أرضية ميدان معشوشبة اصطناعيا.