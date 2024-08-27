النعامة: ضبط 50 كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية النعامة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التهريب وتوقيف 04 أشخاص من عناصرها، من بينهم امرأتين، مع ضبط 50 كلغ من الكيف المعالج، قادمة من المغرب.

وسمح البحث العملياتي الذي باشره محققو ذات الفرقة، تحت إشراف النيابة المختصة، حسب بيان لمصالح الأمن بالكشف عن الحيل المنتهجة من قبل أفراد هذه الشبكة الإجرامية في ترويج هذه السموم وشل نشاطها الإجرامي، مع ضبط وحجز 50 كلغ من الكيف المعالج و03 مركبات كانت تستعمل في عملية نقل المخدرات ومبالغ مالية من العائدات الإجرامية قدرت بـ26700 دج و400 يورو، وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.