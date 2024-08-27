بوطبيق يرافع لإنجازات المترشح تبون

تحت شعار عبد المجيد تبون "اختيارنا" نشط اليوم الدكتور فاتح بوطبيق رئيس حزب جبهة المستقبل بقاعة سينما الأمل بمدينة المشرية شمالي النعامة تجمعا شعبيا حضره جمع كبير من المواطنين يمثلون مختلف الشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية والحركة الجمعوية الداعمة لمرشح الرئاسيات عبد المجيد تبون في انتخابات 7 سبتمبر المقبل.

وفي أجواء حماسية تحدث بوطبيق عن الحراك المبارك واختيار الشعب عبد المجيد تبون رئيسا للدولة الجزائرية لقطع الشك باليقين ووضع حد لهيمنة عصابة استنزفت خيرات البلاد طيلة مرحلة طويلة من الزمن.

وفي جزائر التغيير استعرض رئيس جبهة المستقبل إنجازات الرئيس التي تحققت خلال عهدته السابقة في جميع مناحي الحياة لاسيما الاجتماعية منها لتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص انطلاقا من رفع الأجور ومنحة البطالة وبرامج التنمية لمناطق الظل وغيرها من القرارات التي أعادت للمواطن العيش الكريم.

وفي السياق الاقتصادي تحدث بوطبيق عن التحدي الذي رفعه الرئيس لتأمين غذاء المواطنين من خلال تثمين وتوسيع الزراعات الاستراتيجية ودعم الاستثمار بتصورات واقعية وصحيحة بعيدة عن تسويق الأوهام.

ولمواصلة هذه المسيرة والمكاسب دعا رئيس جبهة المستقبل الحاضرين للذهاب بقوة لمراكز الانتخاب والتصويت على رجل المرحلة واختيار مرشح الحزب عبد المجيد تبون لاستكمال تجسيد برنامجه وبناء دولة قوية داعمة لكل الحركات التحررية وفي صدارتها القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.