تقلبات جوية: وفاة شخص وإنقاذ 5 آخرين بتبسة

تسببت الأمطار التي شهدتها بلدية بئر العاتر (جنوب ولاية تبسة) مساء اليوم الثلاثاء في وفاة شخص، في حين تم إنقاذ 5 آخرين كانوا عالقين في مركباتهم، حسبما ورد في بيان صحفي صادر عن خلية الإعلام والاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وحسب البيان، تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر من انتشال جثة شخص يبلغ من العمر حوالي 16 سنة عثر عليها بمجرى وادي "شعبة الكرم" الذي شهد ارتفاعا في منسوب المياه، مبرزا أنه تم تحويل الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.

كما تم إخراج وإنقاذ خمسة أشخاص كانوا عالقين بمجرى "وادي الخنقة" الذي شهد ارتفاعا في منسوب المياه، ثلاثة منهم كانوا عالقين داخل شاحنة واثنان آخران كانا بداخل سيارة.

وتدخلت فرق الحماية المدنية لأجل امتصاص مياه الأمطار من داخل مركز البريد المتواجد بذات الجماعة المحلية، إضافة إلى تجنيد فرق لضمان الحراسة الأمنية، حسبما خلص إليه ذات البيان الصحفي.