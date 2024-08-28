10 وفيات في حوادث مختلفة خلال يوم واحد

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 3726 تدخلا بمعدل تدخل كل 23 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد أحصت ذات المصالح، 192 تدخلا، تم خلاله تسجيل 04وفيات و219 جريحا.

أما بالنسبة لحوادث الغرق، فقد سجلت مصالح الحماية، 898 تدخلا تم أثناءه إنقاذ 640 شخصا فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة في شواطئ، ولايات الجزائر، سكيكدة، وجيجل، فيما تتواصل عملية البحث عن مفقودين في البحر بولايتي جيجل وبومرداس.

كما تم تسجيل وفاة 03 أطفال جراء فيضانات وادي حي العتيق ببلدية ودائرة بئر العاتر في ولاية تبسة.

أما بالنسبة للغطاء النباتي، فقد أحصت مصالح الحماية المدنية 13 تدخلا، منها 10 تدخلات تخص الغابات، الأدغال والأحراش، بحيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد 8 حرائق منها، وتواصل عملية الإطفاء والحراسة في البؤر المتبقية.