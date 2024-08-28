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رئاسيات: برنامج اليوم الرابع عشر من الحملة الانتخابية

28 أوت 2024 ()
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بلغت الحملة الانتخابية يومها الرابع عشر وهذا برنامج النشاطات المنتظرة:

   - مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، ضيف منتدى جريدة "المجاهد" (10.00 سا)، ثمّ نشاط جواري بولاية البليدة (17.00 سا) .

 - تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بولاية جانت (مساءً).

 - تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة عثمان بالي بولاية إليزي (09.00 سا)، وآخر بقاعة المحاضرات للمجلس الشعبي الولائي ببرج باجي مختار (17.00 سا).

 - تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الثقافة عبد القادر علولة في ولاية تلمسان (09.00 سا)، وآخر بالمكتبة العمومية الرئيسية مالك بن نبي في ولاية عين تموشنت (17.00 سا).

 - تجمع شعبي لجبهة المستقبل بدار الثقافة والفنون علي معاشي في ولاية تيارت (10.00 سا)، وآخر بدار الثقافة عبد الله بن كريو بولاية الأغواط (17.00 سا).

 - تجمع شعبي لحزب صوت الشعب بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية في ولاية أدرار (18.00 سا)، ثمّ عمل جواري بإحدى بلديات الولاية.

 - تجمع شعبي لحزب الفجر الجديد بالمركز الثقافي لبلدية حمام بوغرارة بولاية تلمسان (10.00 سا).

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