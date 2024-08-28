أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها في الجلسة السابقة، مع ترقّب المستثمرين تطورات الأوضاع في الأسواق.

وبحلول الساعة 06:05 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.06%، لتصل إلى 79.6 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.09%، لتصل إلى 75.6 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة.

وصعدت أسعار النفط الخام أكثر من 7% في 3 جلسات متتالية، بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات ناجمة عن مخاوف من صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط واحتمال إغلاق حقول النفط الليبية.

وحقّق الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط)، خلال الأسبوع الماضي، خسائر أسبوعية بنسبة 2.1% و2% على التوالي، مع مخاوف من تراجع الطلب عالميًا.