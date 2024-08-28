الشرطة توظف..

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن فتح مسابقة توظيف لمنصب مفتش الشرطة "ذكور وإناث"، على أساس الاختبارات بعنوان سنة 2024.

وأوضحت ذات المديرية، في بيان لها، أنه "تم فتح 900 منصب، منها 100 منصب للإناث، شريطة أن يتراوح سن المترشحين مابين 21 و26 سنة على الأقل".

ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة – يضيف البيان - تحميل وطبع استمارة المشاركة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية فايسبوك، إنستغرام، واتساب وإيكس (تويتر سابقا).

وفي ذات السياق، أشار البيان "تعلم المديرية العامة للأمن الوطني، الراغبين في الانخراط في صفوف الأمن الوطني، أن إيداع ملفات الترشح للمشاركة في المسابقة، يتم على مستوى مقرات أمن الدوائر وأمن الولايات."