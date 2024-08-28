الانتقادات تحاصر محرز

يستعد رياض محرز للعودة إلى المنتخب الوطني وهو في أسوأ حالاته الفنية والبدنية وحتى المعنوية بسبب البداية المتعثرة له ولفريقه الأهلي في بطولة الموسم الجديد بالسعودية.

وبعد خسارة مباراة نصف نهائي الكأس الممتاز أمام الهلال ثم الفوز غير مقنع أمام العروبة ، سقط الأهلي سهرة أمس أمام نادي الفتح (0-1)، سقوطا رافقته انتقادات لاذعة للفريق تركزت بشكل كبير على محرز.

وهاجم أحمد عطيف، نجم المنتخب السعودي السابق، رياض محرز، بسبب ما اعتبره الزيادة الواضحة لوزنه، وقال عطيف في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" "لا يوجد اختلاف على إمكانيات رياض محرز، ولكن القصة تتوقف على شخصية المدرب في التعامل مع اللاعبين، فإذا نظرت على جسد اللاعب تجد أن وزنه زائد بشكل غريب". واستغرب عطيف الوضع البدني لمحرز رغم استفادته من فترة تحضير طويلة وأضاف "الأهلي خضع لفترة إعداد وصلت إلى 45 يوما، ولكنها لم تكن كافية لينقص وزن محرز، فماذا يفعل مدرب الإعداد في الفريق؟.. أعتقد أن النجم الجزائري لا يستطيع المرور في المواقف الفردية البسيطة".

وبلهجة ساخرة علق على اللاعب الجزائري وتابع يقول "جسد رياض محرز لا يشعرك بأنه لاعب كرة قدم"

وعقب مقدم البرنامج خالد الشنيف بقوله "يجب ألّا يبقى ماتياس يايسله ولا دقيقة لصمته على وزن رياض محرزّ"

وفي سياق متصل استعرض موقع "غول" الأداء الباهت للنجم الجزائري وكتب "انقذوا رياض محرز من نفسه" واستغرب كاتب المقال المستوى الذي ظهر به اللاعب السابق لمانشيستر سيتي في مواجهة الفتح مشيرا بأن صنع فرصة وحيدة وسدد في مناسبة واحدة على امتداد دقائق المباراة التي خاضها كاملة.

لكن كاتب المقابل عاد وأكد بأن محرز وإن كان أول من يلام على البداية المتعثرة للأهلي إلا أن إدارة الفريق تتحمل جزء من المسؤولية كونها فرطت في أفضل لاعبيها الموسم الماضي، المهاجم سان ماكسميليان دون أن تقوم بانتدابات نوعية على عكس ما فعلت الفرق المنافسة وفي مقدمتها الفريق الجار الاتحاد.