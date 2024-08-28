ليبيا تثمن موقف الجزائر

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من الوزير الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة، الطاهر الباعور.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، "عبّر الوزير الليبي بهذه المناسبة، وباسم حكومة الوحدة الوطنية، عن بالغ امتنانه وخالص تقديره نظير الموقف المشرف الذي رافعت من أجله الجزائر خلال اجتماع مجلس الأمن الأممي الأخير حول الأوضاع في ليبيا".

كما ثمن "صواب ووضوح هذا الموقف الداعم للشعب الليبي والمساند لتطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار في كنف الوحدة الوطنية".

للتذكير فإنه، خلال الاجتماع المذكور لمجلس الأمن، "أكد ممثل الجزائر على موقف الجزائر الراسخ من الأزمة الليبية، وهو الموقف الذي يحتكم إلى جملة من الضوابط والثوابت التي تتمثل أساسا في أنّ حلّ الأزمة الليبية يجب أن يكون سلميا وسياسيا، وأنّ حل الأزمة الليبية ينبغي أن يتأتى عبر مسار ليبي - ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة. وأخيراً، أنّ حلّ الأزمة الليبية يجب أن يفضي إلى تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة تعيد لم شمل جميع أطياف الشعب الليبي وتكفل توحيد مؤسساته وتلبية طموحاته وتطلعاته داخليا وخارجيا". يختتم البيان.