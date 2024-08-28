هذه حقيقة مشاركة بلوزداد والاتحاد في "السوبر ليغ"

تناقلت مواقع صحفية جزائرية خبر وصول دعوة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" إلى شباب بلوزداد واتحاد العاصمة للمشاركة في بطولة الدوري الافريقي في نسخته الثانية بناءا على وثيقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت ذات المواقع بأن اختيار الناديين العاصميين جاء بناءا على تصنيفهما في ترتيب "الكاف" للأندية الافريقية خلال أخر 5 مواسم وأضافت ذات المصادر بأن البطولة ستقام في جنوب إفريقيا في الفترة ما بين 11 جانفي إلى 9 فيفري من العام المقبل.

بالمقابل أكدت إدارة شباب بلوزداد بحسب مصدر مسؤول بأنها لم تتلق أي مراسلة بهذا الخصوص ووصفت المعلومة بالخاطئة وكذلك الأمر بالنسبة لإدارة اتحاد العاصمة التي نفت الخبر بشكل قاطع وأكدت بأنها هي الأخرى لم تتلق أي مراسلة ولا إشعار بهذا الخصوص سواء من "الكاف" أو "الفاف".

لاحقا رد الاتحاد الافريقي لكرة القدم وأكد عبر بيان في حسابه على X بأن الوثيقة التي تم تداولها بخصوص مسابقة "السوبر ليغ" مزورة.

وجاء في بيان "الكاف" "لاحظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وجود وثيقة مزيفة يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، تتعلق بالدوري الإفريقي لكرة القدم" وأضاف البيان "ينفي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صحة هذه الوثيقة المزيفة. وسيقوم في الوقت المناسب، بالإعلان عن كل ما يخص الدوري الإفريقي لكرة القدم، عبر منصاته الرسمية"

وكان الكاف قد أعلنت في الثالث جويلية الماضي عن إقامة النسخة الثانية من بطولة "السوبر" الأفريقي .

وأصدر الحساب الرسمي لهذه المسابقة يومها بيانا مقتضبا عبر منصة X الخاصة به أكد من خلاله انطلاق النسخة الثانية من البطولة وكتب "نعمل على النسخة القادمة من بطولة السوبر الأفريقي، سنعود قريبا مع المزيد من التحديثات ".

مع ذلك تبقى "الكاف" عاجزة عن تحديد موعد رسمي للنسخة الثانية ويرى متابعون بأن مستقبل هذه المسابقة على غرار بطولة افريقيا للاعبين المحليين "الشان" يبقى غامضا بسبب مشاكل متعلقة بالتمويل وكثافة البرمجة في اتحاد قاري يعاني حتى في تنظيم المسابقة الأهم (كأس إفريقيا للأمم) في تواريخ قارة.

هذا أقيمت النسخة الأولى من بطولة "السوبر"الإفريقي في الفترة من 20 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2023، بمشاركة 8 أندية هي الأهلي و سان داونز و الترجي التونسي و الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنغولي و تي بي. مازيمبي من الكونغو، وإنيمبا من نيجيريا مع استبعاد الأندية الجزائرية من المشاركة وحقق سان داونز اللقب بعد فوزه على الوداد البيضاوي بنتيجة 3-2.