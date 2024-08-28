إحباط محاولة إدخال 10 قناطير من الكيف عبر المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان وزارة الدفاع، أن "مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية أسفرت في حصيلتها العملياتية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 27 أوت العديد من العمليات حيث أوقفت (41) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (10) قناطير و(38) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وتم ضبط (69) كيلوغرام و(515) غرام من مادة الكوكايين بالإضافة إلى (524 486) قرص مهلوس."

وأضاف البيان، "مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت (506) شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام، وضبطت (19) مركبة و(118) مولد كهربائي و(42) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وتم توقيف (15) شخصا آخر وضبط (06) بنادق صيد ومسدسين (02) آليين و(69200) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (32,34) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وتمكن حراس السواحل، من جهة أخرى، من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (80) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف (873) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.