سطيف: تواصل عمليات البحث عن طفلة مفقودة

تواصل مصالح الحماية المدنية بسطيف منذ صبيحة اليوم مجهوداتها في عمليات البحث عن الطفلة المفقودة حمادي سيدر التي تبلغ من العمر 32 شهرا.

لليوم الثاني على التوالي تم تمشيط بلدية مزلوق 15 كم جنوب مركز ولاية سطيف، زيادة على استمرار عمليات البحث بنواحي المهادة عند المدخل الغربي لمركز بلدية مزلوق على الطريق الولائي رقم 140 (طريق الحشيشية) بمحاذاة وادي بوسلام، وهذا بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني وبعض المواطنين، بعد توقف العملية قبل منتصف الليلة الماضية.

من جهتها سخرت مصالح الحماية المدنية 30عنصرا بمختلف الرتب تحت إشراف مدير الحماية المدنية بالنيابة ورئيس مصحة الحماية العامة وقيادة رئيس وحدة عين آرنات، منها عناصر الفرقتين المتخصصتين في البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة وفرقة الغطس والإنقاذ في المسطحات المائية، على أمل العثور عليها في القريب العاجل.