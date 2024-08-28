مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهيكلة في قطاع المناجم التي أقرها رئيس الجمهورية لتثمين الموارد المنجمية الوطنية، حسبما أورده التلفزيون العمومي.

ودرس اجتماع الحكومة، حسب نفس المصدر "متابعة الخطوات المحققة لتجسيد مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة في شقه الصناعي من أجل ضمان دخوله حيز الخدمة وفق الجدول الزمني المحدد وتم الاستماع خلال الاجتماع، إلى عرض حول استعمال إعداد مختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الذي يحدد بصفة عامة الصفقات العمومية".

كما تم الاستماع إلى عرض حول "مدى تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية للتزويد بالماء الصالح للشرب خاصة المناطق المتأثرة بالشح المائي واستعرض خلال اجتماع الحكومة مختلف التدابير المتخذة من قبل المؤسسة العمومية للنقل البحري للمسافرين لضمان مرحلة العودة في أحسن الظروف لأبناء الجالية الوطنية بالخارج".