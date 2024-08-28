سيدي بلعباس: قتيلان بالطريق الوطني رقم 95

شهد الطريق الوطني رقم 95 في شطره الرابط بين مدينة سيدي بلعباس وبلدية بوخنيفيس قبيل عصر يوم الأربعاء سقوط قتيلين اثنين يبلغان من العمر تواليا 33 و37 سنة وذلك إثر حادث مرور مروع تجسد في اصطدام عنيف كان قد وقع بين سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس.

وكان نفس الحادث قد أسفر عن سقوط جريح تبين بعد المعاينة بأنه متعدد الإصابات، الأمر الذي استدعى تحويله وهو في حالة حرجة على جناح السرعة من قبل أفراد الوحدة القطاعية للحماية المدنية لبوخنيفيس بدعم من أعوان الوحدة الرئيسية صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بعاصمة الولاية.