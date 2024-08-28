فك لغز جريمة بشعة بالشلف

أطاحت مصالح الأمن ولاية الشلف بأفراد عصابة إجرامية مختصة في السّطو على المساكن بعد ظرف وجيز من قيامهم بإحدى عملياتهم الإجرامية، حيث تم في فك وحل ملابسات عملية سطو من داخل مسكن متبوعة بالقـتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد، راحت ضحيتها امرأة في عقدها الرابع من العمر، والإطاحة بثلاثة أشخاص ضالعين فيها، أحدهم قاصر يبلغ من العمر17 سنة وآخرين، 21 و24 سنة ينحدرون من بلدية تاجنة، مع استرجاع كافة المسروقات.

ووفق بيان ذات الهيئة الأمية فإن "عملية توقيف المشتبه بهم، تمت أمسية يوم 25 أوت، على إثر التدخل الميداني السريع والفعال لشرطة الشلف، بعد تلقي شكوى ضحيتهم (شخص مسن) صاحب مسكن بمدينة تاجنة، تعرّض للسرقة والاعتداء من طرف أشخاص مجهولين، حيث مكّن تدخل قوات الشرطة والتحريات المكثفة، تحت إشراف النيابة المختصة، من الوصول إلى الضالعين في العملية، وباحترافية عالية، جرى توقيفهم بعد ظرف وجيز من قيامهم بفعلهم الإجرامي، الذي شكلوا لأجله جماعة إجرامية، مع استرجاع المسروقات المتمثلة في مبلغ مالي من العملتين الوطنية والأجنبية (02 مليون سنتيم + 800 أورو)، قطع وحلي من المعدن الأصفر، وثائق هوية ودفتر بنكي، إلى جانب حجز الأدوات المستعملة في الجريمة، المتمثلة في سلاح أبيض (سكين من الحجم الكبير) أقنعة وجه وقفازات طبية، أربطة وأحزمة، استعملهم الجناة في تكبيل صاحب المسكن والاعتداء على زوجته بواسطة إناء فخاري وخنقها مما ادى إلى وفاتها".

ووفق المصدر ذاته فقد أنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي عن قضية "تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية السرقة بتوفر ظرفي التعدد واحتجاز شخص أو أكثر، عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، أُحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة تنس، التي خصّتهم بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية".