تعليمات هامة بخصوص الدخول المدرسي

ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس الثلاثاء، ندوة وطنية من مقر الوزارة، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خصّصت لمتابعة مدى تنفيذ العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي.

ووفق بيان وزارة التربية، اليوم الأربعاء، حث بلعابد مديري التربية على مواصلة التجنّد والحرص الشّديد والمتابعة الشخصية والدقيقة لملفات الدخول المدرسي 2024-2025، بإنجاز وإتمام كافة العمليات المسجلة في آجالها وفق الرزنامة الزمنية المحدّدة التي تضمنها مخطط الإجراءات العملياتية.

وبخصوص مدوّنة الأدوات المدرسية التي تمّ نشرها، أكّد الوزير على ضرورة العمل بها كونها تدخل ضمن الإجراءات المعتمدة لتخفيف وزن المحفظة بالنسبة للتعليم الابتدائي من جهة وتراعي مستلزمات تطبيق البرامج التعليمية الخاصة بكل مستوى تعليمي، وتأخذ بعين الاعتبار البعدين البيداغوجي والاجتماعي من جهة أخرى.

وحسب ذات المصدر، أسدى الوزير تعليمات وتوجيهات في إطار التحضير الجيد للدخول المدرسي، حيث أمر بالتحيين الآني للمعلومات على الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، ضبط التأطير التربوي للمراحل التعليمية الثلاث وحجز المعطيات المتعلقة به على الأرضية الرقمية قبل 29 أوت 2024، متابعة عملية بيع الكتب المدرسية في المؤسسات التعليمية ونقاط البيع والمكتبات المعتمدة والمعارض في مختلف مناطق الولاية، واستعمال كافة الوسائل المتاحة لإعلام الأولياء بعناوين وأماكن تواجدها والفترات الزمنية المحدّدة لهذه العملية والانتهاء من عملية توزيع الألواح الإلكترونية على المدارس المعنية قبل 15 سبتمبر 2024.

كما أمر بلعابد بالحرص على تنظيف وتطهير المؤسسات التعليمية والسهر على تطبيق البرتوكول الخاص بالنظافة والأمن الصحي على مستوى هذه المؤسسات، إعداد وضعية دقيقة للهياكل المدرسية التي ستُستلم في الدخول المدرسي، فور الانتهاء من جلسات اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التعليمية وعقد لقاءات مع رؤساء المؤسسات التعليمية.

وشدد الوزير على ضرورة الحرص على عقد المجالس البيداغوجية والإدارية في آجالها المحددة بموجب القرارات التي تنظم الحياة المدرسية، تنظيم عملية استقبال المواطنين طيلة أيام الأسبوع للتكفّل بالانشغالات المطروحة وفق ما تمليه التنظيمات سارية المفعول، مرافقة موظّفي الأسلاك الإدارية والتربوية عند استئنافهم للعمل بالحضور الشخصي لمديري التربية بالمؤسسات التعليمية وكذلك الأمناء العامّون ورؤساء المصالح والمكاتب.

وفي الختام، أمر الوزير بتكثيف الزيارات التفتيشية للمؤسسات التعليمية العمومية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة للوقوف على مدى تنفيذ جميع التدابير المرتبطة بالدخول المدرسي.