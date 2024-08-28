"خطة الحكم الذاتي أحيكت خيوطها في الدوائر الفرنسية"

أوضح وزير الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، أن ما يسمى "خطة الحكم الذاتي" المغربية للصحراء الغربية ليس سوى خطة فرنسية، معتبرا أن فرنسا لم تتوقف يوما عن التورط في الحرب الظالمة ضد الشعب الصحراوي منذ بدايات الغزو المغربي للصحراء الغربية.

وقال الوزير الصحراوي خلال ندوة صحفية نشطها صبيحة اليوم بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، أن "الموقف المعبر عنه أخيرا على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليس وليد اليوم فالكل يدرك أن فرنسا كانت ولازالت متورطة في الحرب الظالمة ضد الشعب الصحراوي، إذ سجل التاريخ أن فرنسا كان لها الدور الكبير في توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية (اسبانيا، المغرب وموريتانيا)".

وأشار إلى أن فرنسا هي التي اقترحت على المغرب خطة "الحكم الذاتي سنة 2007 التي أحيكت خيوطها في الدوائر الفرنسية، وذلك يقول محمد سيداتي بهدف إنقاذ العرش العلوي المغربي المتهاوي ومحاولة استعادت النفوذ الضائع في غرب إفريقيا بتقوية نظام عميل لها في المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية أنه إلى جانب ذلك، ساهمت فرنسا بشكل مباشر "في الغزو العسكري من الشمال والجنوب للصحراء الغربية، وقصف المدنيين الصحراويين العزل بطائرات الجغوار الفرنسية".

من جهة أخرى أعتبر محمد سيداتي أن الدعم السياسي والديبلوماسي الفرنسي للمغرب في المحافل الدولية خاصة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يقوض المجهودات الأممية ويجهض خطة السلام الأممية الإفريقية.