تيبازة : توقيف شبكة لتهريب "الحراڤة"

أطاحت مصالح أمن دائرة قوراية غربي تيبازة شبكة مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، وأوقفت 3 أشخاص ينتمون للشبكة.

وأفادت مصالح أمن ولاية تيبازة ، اليوم الأربعاء، بأنه وعلى إثر معلومات واردة إلى مصالح أمن دائرة قوراية بخصوص تحضير إحدى شبكات تهريب المهاجرين لعملية إبحار سري انطلاقا من أحد شواطئ المدينة، قامت فرقة الشرطة القضائية لأمن الدائرة بعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا بتكثيف التحريات الميدانية، ما مكن من توقيف سيارة على مستوى نقطة مراقبة.

وأضافت أن عناصر الشرطة ضبطوا داخل السيارة تجهيزات حساسة وصدريات نجاة وكذا دلاء مملوءة بمادة الوقود كانت معدة لعملية الإبحار السري، مع توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم في تنظيم العملية والمشاركة فيها وكذا استرجاع مبلغ يفوق 68 مليون سنتيم.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إعداد ملف لتقديم المشتبه فيهم للعدالة.