مصير اتفاق غزة بيد السنوار

قال نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ديفيد كوهين، الأربعاء، إن مصير اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "سؤال سيجيب عليه إلى حد كبير" زعيم الحركة، يحيى السنوار.

ويعمل وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر على إبرام اتفاق بين الجانبين ومنع اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.

وكان مصدر مطلع أبلغ "رويترز"، أن مفاوضين من الكيان والولايات المتحدة ومصر وقطر يجتمعون في الدوحة، الأربعاء، لإجراء محادثات "فنية وعلى مستوى فرق العمل" بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو، أكد قبل أيام تمسكه بتحقيق "جميع أهداف الحرب" قبل وقف إطلاق النار.

وأكدت مصر، الاثنين، رفضها أي وجود لقوات صهيونية على حدودها مع قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من السلطات، عن مصدر مصري رفيع المستوى.

واستندت المحادثات، التي استضافت القاهرة أحدث جولاتها، إلى الإطار الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أواخر ماي.

وتسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة باستشهاد أكثر من 40534 فلسطينيا وإصابة 93778 بجروح، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.