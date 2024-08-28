بورصة الجزائر تحذر

حذرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب"، في بيان لها اليوم الأربعاء، من العروض التي تروج لشراء أسهم الشركات المدرجة في بورصة الجزائر خارج الإطار التنظيمي.

وأوضحت اللجنة أنها "رصدت مؤخرا تداول معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مفادها الترويج لشراء أو بيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة خارج الإطار التنظيمي للمعاملات في البورصة بالجزائر".

وفي هذا الصدد، لفتت لجنة "كوسوب" إلى أن "هذا النوع من المعاملات غير قانوني ويترتب عنه متابعات قضائية ضد المخالفين".

كما ذكرت المستثمرين في القيم المنقولة بأن "عملية شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة لا يمكن أن تتم إلا من خلال وسطاء معتمدين في عمليات البورصة من طرف اللجنة وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية السارية، والذي تم نشر قائمتهم على الموقع الالكتروني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".

وعليه، دعت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجمهور المستثمر إلى "توخي الحيطة والحذر من هكذا منشورات مضللة والامتناع عن إجراء هكذا تعاملات تجنبا لأي عمليات احتيال".

كما دعت الجمهور الراغب في الاطلاع أكثر على آليات التداول في البورصة بالتقرب من مصالح اللجنة أو من مصالح شركة إدارة بورصة القيم (بورصة الجزائر) أو من أي وسيط معتمد في عمليات البورصة.