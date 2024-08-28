جديد شباب قسنطينة

تدعم نادي شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، بلاعب جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، وفق ما كشف إذاعة قسنطينة.

وأورد المصدر ذاته على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" أن لاعب الجناح الأيمن فتح الله طاهر التحق بـ"الخضورة" بعقد يمتد لموسمين.

وكان اللاعب، الذي فسخ عقده مع مولودية الجزائر مؤخرا، قريبا من وفاق سطيف قبل أن ينجح مسيرو "السنافر" في الظفر بالصفقة.

وتسعى إدارة نادي مدينة الجسور المعلقة إلى تدعيم الفريق بصفقات أخرى قبل أيام قليلة على نهاية الميركاتو، خاصة أن النادي يلعب على ثلاث جبهات هذا الموسم، بطولة، كاس الجمهورية وكأس "الكاف".