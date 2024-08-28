طلاق بالتراضي بين درفلو وشباب بلوزداد

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، الطلاق بالتراضي مع اللاعب أسامة درفلو.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك": "توصلت إدارة فريقنا مع اللاعب أسامة درفلو إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي، و بذلك تشكر إدارة الفريق اللاعب على كل ما قدّمه للشباب .. حظ موفّق أسامة".

وكان صاحب الـ30 سنة قد التحق لنادي العقيبة الصائفة الماضية بعد أن خاض تجربة احترافية عدد من أندية الدوري الهولندي، غير أنه قدم موسما متواضعا جعله يخرج من حسابات المدرب السابق للنادي ماركوس باكيتا.