رئاسيات: أجندة اليوم الخامس عشر من الحملة الانتخابية

يواصل المترشحون الثلاثة وممثليهم في تقديم برامجهم عبر مختلف ولايات الوطن، وهذه أجندة اليوم الخامس عشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر:

- مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، ينشّط تجمعاً شعبياً بدار الثقافة لولاية أم البواقي (10.00 سا).

- تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بولاية الوادي (مساءً).

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بقاعة المسرح الجهوي بولاية أدرار (10.00 سا) وآخر بالقاعة المتعددة الرياضات حي النصر بولاية تندوف (17.00 سا).

- تجمع شعبي لجبهة المستقبل بقاعة سينما ميزاب بولاية غرداية (10.00 سا) وآخر بدار الثقافة مفدي زكريا بولاية ورقلة (17.00 سا).

- تجمع شعبي لحزب صوت الشعب بقاعة الأطلس في الجزائر العاصمة (16.00 سا).

- نشاط جواري لحزب تجمع أمل الجزائر بحاسي بحبح في ولاية الجلفة (10.00 سا) وآخر بقاعة السينما بأفلو في ولاية الأغواط (17.00 سا).

- تجمع شعبي لحزب الحرية والعدالة بدار الثقافة مصطفى خالف لولاية سعيدة (16.00 سا).

- تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الشباب لولاية إن صالح (17.00 سا).

- تجمع شعبي لجبهة الحكم الراشد بدار الثقافة عيسى مسعودي لولاية عين تموشنت (17.30 سا).

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بدار الثقافة محمد ايسياخم لولاية غليزان (17.00 سا).