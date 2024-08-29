انطلاق أشغال انجاز المستشفى الجزائري-القطري-الألماني

يُشرف اليوم الخميس، وزير الصحة عبد الحق سايحي، على انطلاق الأشغال التمهيدية لإنجاز المستشفى الجزائري-القطري-الألماني، بسيدي عبد الله غربي العاصمة.

وجاء في بيان وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك"،" تنطلق صبيحة اليوم، الخميس 29 أوت 2024، الأشغال التمهيدية لإنجاز مشروع المستشفى الجزائري-القطري- الألماني، بسيدي عبد الله غرب العاصمة، بحضور وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، وزير المالية لعزيز فايد، وزير العمل وااتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وزير الفلاحة وااتنمية الريفية يوسف شرفة وسعادة سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي نعمة".

يشار إلى أن المستشفى يتشكل من 6 طوابق سينجز على مساحة تُقدر بـ 100 ألف متر مربع، بسعة 300 سرير، حيث يُعد مشروعا هاما في قطاع الصحة، ويوفر خدمات صحية بمعايير دولية في اختصاصات كثيرة على غرار أمراض القلب وزراعة الكلى وغيرها. وسيسمح بتقليل فاتورة تحويل المرضى إلى الخارج.

ومن المرتقب أن يدخل حيز الخدمة سنة 2026.