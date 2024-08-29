بيتكوفيتش يبرر خياراته (فيديو)

برر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، في ندوة صحفية اليوم، خياراته تحسبا لتربص "الخضر" شهر سبتمبر الذي سيتخلله مواجهتين ضد غينيا الاستوائية وليبيريا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 .

وقال المتحدث بخصوص استدعاء أمير سعيود "سمعت الكثير عن هذا اللاعب، والأكيد أنه يملك امكانيات كبيرة وخبرة يمكن أن تساعدنا، تحدثت معه في السعودية ولمست لديه رغبة كبيرة في تقديم الإضافة".

أما عن عودة الحارس أليكسندر أوكيدجا بعد أن قرر الاعتزال منذ فترة قال بيتكوفيتش "اللاعب أعرب عن رغبته في العودة ومن جهتنا نريد الاستفادة من خبرته، ولا تزال ثقتنا كبيرة في الحارس ماندريا".

يوسف عطال الذي يتواجد دون ناد، ورغم هذا أستدعي للتربص، فبرر الناخب الوطني ذلك بالقول "يوسف يمر بظروف خاصة ومن واجبنا الوقوف إلى جانبه، ورغم أنه دون فريق لكن يمكن أن يقدم الكثير".

في حين قال بخصوص استبعاد فارس شعيبي للمرة الثانية "فارس يملك إمكانيات كبيرة ونحن نتابعه عن قرب، لكن ارتأيت أن لا أستدعيه لهذا التربص ويبقى الباب مفتوحا للجميع".

كما تحدث في بداية الندوة الصحفية عن عودة القائد رياض محرز، التي كانت منتظرة "التقيت رياض في السعودية ولمست عنده رغبة كبيرة في مواصلة المسيرة مع المنتخب الوطني، رياض يمكن أن يقدم الكثير داخل وخارج الميدان، من خلال تأطير الشبان، فرياض يمكن أن يكون مدربا ثانيا في أرضية الميدان".

للإشارة يواجه "الخضر" غينيا الاستوائية يوم 5 سبتمبر المقبل بملعب ميلود هدفي بوهران، لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ثم ينتقل رفاق رياض محرز إلى ليبيريا لمواجهة المنتخب ليبيري بملعب العاصمة مونروفيا يوم العاشر من سبتمبر.

الندوة الصحفية كاملة: