غزة: مقتل 212 من موظفي الأمم المتحدة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عن مقتل 212 من موظفي الأمم المتحدة في العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوكالة، في بيان لها، اليوم، أن مؤسسات الأمم المتحدة تعرضت لنحو 464 هجوما منذ بدء العدوان الصهيوني، على الرغم من وجود أزيد من مليون ونصف نازح بداخلها، مما أدى إلى استشهاد أزيد من 563 فلسطينيا وإصابة نحو 1790 بجروح.

وأشارت إلى أن 600 ألف طفل باتوا خارج المدارس بسبب العدوان الصهيوني، لافتة إلى أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة كارثية، مع انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين الفلسطينيين.