قائمة "الخضر" لتربص شهر سبتمبر

تضمنت قائمة اللاعبين المعنيين بتربص "الخضر" لشهر سبتمبر، التي كشف عنها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم بعض المفاجآت.

أولى المفاجآت هي استدعاء اللاعب السابق لشباب بلوزداد، أمير سعيود، الذي طالب الكثير برؤيته في صفوف "الخضر" منذ عهد المدرب السابق، جمالي بلماضي.

الثانية هي عودة الحارس أليكسندر أوكيدجا، الذي سبق وأن أعلن اعتزاله قبل أن يتراجه، وحسب ما ألمح اليه بيتكوفيتش فإنه لم ين مقتنعا ببعض الحراس، فقرر استدعاء الحارس المخضرم مع ابقاء ثقته في ماندريا واستدعاء أيضا الحارس قندوز.

وضمت القائمة أيضا اللاعب محمد فارسي الذي استدعي لأول مرة، وينشط اللاعب في الدوري الأمريكي ويحمل الجنسية الكندية وقام بتغيير جنسيته الرياضية مؤخرا، كما استدعي لأول مرة مدافع شباب بلوزاد نوفل خاسف، بالاضافة طبعا لعودة القائد رياض محرز.

القائمة الكاملة: