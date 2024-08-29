تونس: المحكمة الإدارية تعيد الزنايدي إلى السباق الرئاسي في تونس

قررت المحكمة الإدارية في تونس إعادة المترشح منذر الزنايدي الى السباق الرئاسي، في قرار سيغير معادلة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السادس أكتوبر المقبل.

وقال الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة أن "الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي تبت في طعون الترشح للانتخايات الرئاسية، أصدرت الخميس قرارا بقبول الطعن الذي تقدم به منذر الزنايدي، وإلغاء الحكم السابق وقرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودة الزنايدي للسباق الانتخابي".

ويعد الزنايدي ابرز منافسي الرئيس قيس سعيد، وهو ثاني مترشح تقرر المحكمة الإدارية إعادته إلى السباق الرئاسي، بعد قرار إعادة عبد اللطيف المكي إلى السباق، فيما رفضت طعنين آخرين لعبير موسي وبشير العواني.

وتعد قرارات المحكمة الإدارية نافذة وغير قابلة للطعن على أي مستوى كان، وإذا كان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد أكد في تصريحات صحفية أن المحكمة الإدراية ضمانة من الضمانات الكبرى للمسارات الانتخابية، وأن الهيئة سترتب الآثار القانونية للانتخابات على أساس قرارات المحكمة .