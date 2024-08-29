سمك البلطي الأحمر بسعر لا يتعدى 700 دينار

قدّم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات خلال السنوات الأخيرة، عدة تحفيزات من أجل تحقيق ارتفاع نوعي في الإنتاج الكلي للمنتجات الصيدية وتربية المائيات.

فإنتاج سمك البلطي محل اهتمام واسع من قبل الوزارة الوصية، نظرا لكونه ورقة رابحة في حلقة الإنتاج السمكي، بالنظر إلى قيمته الغذائية العالية، وفي تحسين نوعية الزرع باعتماده في نظام السقي الزراعي، تحرص الوزارة الوصية على إنتاج 10000 طن من هذا النوع السمكي خلال سنة 2024.

وفي هذا السياق أوضح مدير تنمية تربية المائيات بذات الوزارة، حمزة حباش، اليوم الخميس، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه "تم تسخير ممثلين عن المديرية ومجموعة من البياطرة للوقوف على شروط ونوعية السمك البلطي المنتج قصد تسويقه عبر مختلف نقاط البيع بأسعار في متناول المستهلكين تتراوح بين 600 و 700 دج للكيلوغرام الواحد."

للإشارة، فإن مضمون قانون المالية لسنة 2024، جاء كدعم مباشر لشعبة تربية سمك البلطي، بإقرار عدة تحفيزات للمستثمرين في مجال تربيته، في وقت تعوّل فيه الوصاية، على الإمكانيات المائية الهائلة التي توفرها الأقفاص العائمة في الأحواض الكبيرة، الموجهة للسقي الفلاحي، خاصة في المدن الداخلية لاسيما وأن التجارب الميدانية على غرار تجربة صحراء النمامشة بخنشلة، لمؤسسة "كوسيدار زراعة" التي أبرزت مردودية قيمّة من حيث الإنتاج بتسجيل أكثر من 40 طن من السمك ذي القيمة التسويقية العالية، ثم أثر المياه الإيجابي جدا على المزروعات، بحيث ساهم في زيادة إنتاج بأكثر من 20% من المزروعات المسقية

تحقيق 12 ألف طن من منتوجات تربية المائيات

وأشار حباش، في معرض حديثه، إلى أن الشعبة شهدت نسبة إنتاج كبيرة قدرت بـ 7000 طن خلال سنة 2023، مضيفا أن القطاع يسعى إلى بلوغ إنتاج 10000 طن في غضون نهاية 2024.

كما كشف المسؤول ذاته، أنه تم تسجيل 77 مشروعا في مجال تربية المائيات بخصوص القاجوج الملكي والصدفيات وذئب البحر بنسبة نمو قدرت بـ87 بالمائة، في حين عرفت شعبة تربية المائيات في المياه العذبة تسجيل 56 مشروع بنسبة نمو قدرت بـ70 بالمائة وذلك خلال الـ5 سنوات الأخيرة.