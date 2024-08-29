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ثقافة

الصحفي محمد سعودي في ذمة الله

29 أوت 2024 ()
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انتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم الخميس الكاتب والصحفي محمد سعودي إثر متاعب صحية مفاجئة.

الفقيد ابن شهيد من مواليد 1948 بإينوغيسن ولاية باتنة، خريج المدرسة العليا للصحافة، صحفي سابق في جريدة الشعب ومجلة الثورة والعمل سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.

وشغل الراحل منصب رئيس دائرة في عدة ولايات من الوطن، وبعد احالته على التقاعد تفرغ للكتابة التاريخية، ما جعله يصنع التميز في هذا الفضاء بمنشوراته ومقالاته الدقيقة العميقة.

كما اشتغل الفقيد رفقة الأستاذ نجيب بن لمبارك على مشروع كتاب حول مدرسة الفلاح الإصلاحية التي تأسست منتصف الثلاثينيات بتزكية من رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الحميد بن باديس.

كما قطع المرحوم أشواطا هامة في إنجاز كتاب حول تاريخ الثورة التحريرية بمنطقة إينوغيسن.

 

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