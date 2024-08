L'Algérie 7e exportateur de gaz naturel au monde en 2023

Intitulé "Global gas report 2024", le document réalisé en collaboration avec l'opérateur italien de transport de gaz naturel "Snam" ainsi que la société indépendante de recherche et de veille énergétique "Rystad Energy", fait savoir que l'Algérie a exporté pour un total de 18 milliards de m3 de Gaz naturel liquéfié et 34 mds m3 par gazoduc durant l'année écoulée.

En tête du classement global d'export de gaz naturel, la Russie a exporté 139 mds m3 l'an passé, suivie par le Qatar (128 mds m3), les Etats-Unis (127 mds m3), la Norvège (120 mds m3), l'Australie (110 mds m3) et le Canada (53 mds m3).

Le rapport dévoile également le classement des pays en matière d'importation de gaz naturel. Ainsi la Chine occupe la première place avec un total de 160 mds m3 importés durant l'année écoulée. Le Japon (91 mds m3) et l'Allemagne (77 mds m3) complètent les trois premières placent de ce classement.

En matière de demande, les besoins d'importation de l'Asie ont continué d'augmenter en 2023, une tendance qui devrait se poursuivre jusqu'en 2024, "car des pays comme la Chine dépendent de plus en plus des importations de gaz", souligne l'IGU.

En revanche, la demande européenne a diminué en raison de besoins saisonniers plus faibles et d'une demande réduite des secteurs électrique et industriel.

Le commerce mondial de GNL a atteint 537 mds m3 en 2023, indique le rapport affirmant que le GNL connait "une importance croissante" dans un contexte mondial de préoccupations en matière de sécurité énergétique et d'incertitude de l'approvisionnement à travers le monde.

Ainsi, les Etats-Unis sont devenus le premier exportateur net mondial de GNL en 2023, dépassant l'Australie et le Qatar pour atteindre 117 mds m3 d'exportations.