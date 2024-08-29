سوناطراك تقتني أجهزة طبية لمستشفى المنيعة

جرت أمس بمقر ولاية المنيعة مراسم توقيع اتفاقية بين سوناطراك وولاية المنيعة، تتضمن التكفل بتمويل اقتناء أجهزة طبية لفائدة مستشفى العقيد محمد شعباني.

تشمل هذه الأجهزة حسب بيان لسونطراك ماسحًا ضوئيًا ووحدة معالجة مياه الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى سيارة إسعاف لدعم الخدمات الطبية في المستشفى. وتندرج هذه الاتفاقية، يضيف البيان "في إطار برنامج الاستثمار الاجتماعي لمجمع سوناطراك، بهدف تحسين نوعية الرعاية الصحية للمرضى في الولاية، كما تهدف الإتفاقية للمساهمة في جهود الدولة لتجسيد التزاماتها الرامية إلى ترقية التكفل الصحي بالمواطنين."