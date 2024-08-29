هذه الحالة العامة لحرائق الغابات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابي، وذلك إلى غاية الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد اندلع بولاية بجاية، حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ترشة ببلدية القصر، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق آخر بأدغال وأحراش بحي 300 مسكن ببلدية وادي غير بذات الولاية نهائيا.

كما تم في البليدة، إخماد حريق أدغال وأحراش بحوش بوغلال ببلدية وادي العلايق، نهائيا.

أما في ولاية جيجل، فقد اندلع حريق في غابة بالمكان المسمى أولاد بو النار ببلدية جيجل، حيث تم إخماد الحريق، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

أما فيما يخص حرائق المحاصيل الزراعية، فقد اندلع بولاية سطيف حريق في أشجار مثمرة بدوار الفرنان ببلدية عين السبت، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.