وفاة 16 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن الحصيلة الأسبوعية لحوادث المرور في المناطق الحضرية. وحسب ما أفادت به حصيلة الأمن الوطني، فقد توفي 16 شخصا وجرح 469 آخرون في 364 حادث مرور، تم تسجيله على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أوت.

وأوضح المصدر ذاته، أنه وبالمقارنة مع الإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر ب(-21) حادثا وانخفاضا في عدد الجرحى قدر ب(-49) مع ارتفاع في عدد الوفيات بحالتين اثنتين(+02).

وأشارت معطيات الأمن الوطني في هذا السياق، إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، وذلك نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة، الإرهاق، وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الإطار، دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 ، وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.