La CAF annule l'homologation de ce stade

La Commission d'homologation de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer le stade du martyr Mustapha Tchaker de la liste des stades autorisés à accueillir les matchs continentaux, sur la base du rapport préparé par les commissaires des matchs de la rencontre entre le CR Belouizdad et le AC Léopards congolais, ainsi que celle entre le MC Alger et le Watanga FC libérien.

Selon des sources de "El Khabar", la commission a noté plusieurs observations qui ont conduit à la décision de notifier la Fédération algérienne de football (FAF) que les clubs algériens ne seront pas autorisés à jouer leurs matchs sur ce stade cette année, jusqu'à ce qu'il soit remis en conformité avec les normes de la CAF.

Les clubs de la capitale, notamment le CR Belouizdad et le MC Alger, ont récemment eu recours à ce stade en raison du manque de préparation des stades Nelson Mandela et du 5 Juillet. Suite à cela, la FAF a rapidement contacté la CAF pour demander l'autorisation de transférer les matchs des deux équipes du stade Nelson Mandela au stade Mustapha Tchaker, bien que ce dernier ne soit pas prévu pour accueillir les matchs du premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique, malgré sa présence dans la liste des stades approuvés par la CAF.

Le stade Mustapha Tchaker avait été fermé pendant plus de deux ans et n'avait accueilli qu'un seul match officiel la saison dernière, en Coupe de la République, entre le MC Alger et le CA Zaouia. Ce match avait été marqué par la destruction des sièges par le public, et l'état du stade est resté dégradé, ce qui était évident lors des deux derniers matchs de la Ligue des champions d'Afrique, qui se sont joués sans public.

Après la décision de la CAF, l'Algérie dispose désormais de sept stades agréés pour les compétitions continentales : le stade 5 Juillet, le stade Nelson Mandela, le stade Houcine Ait Ahmed, le stade Ali Amar dit Ali Lapointe, le stade 19 Mai d'Annaba, le stade Miloud Hadefi et le stade du martyr Hamlaoui.

Les trois clubs de la capitale, le MC Alger, l'USM Alger et le CR Belouizdad, devraient respirer à partir du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe de la CAF. Le MC Alger bénéficiera de son nouveau stade, le stade Ali La pointe, tandis que l'USM Alger et le CR Belouizdad choisiront entre les stades Nelson Mandela et 5 Juillet, en attendant que ces derniers soient prêts à la fin du mois de septembre.